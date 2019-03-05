  1. Home
  2. News
  3. 2019
  4. Article

27 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in February

Printer Friendly Page

Current Stories

PSAs

Forum Discussions

The St. Mary's County Times Newspaper

The Calvert County Times Newspaper
Posted on

Newly married couple. Stock photo.


LEONARDTOWN, Md. (March 05, 2019)—The following couples applied for a marriage license with the St. Mary's County Circuit Court in Leonardtown in February 2019.

February 1, 2019

Tiffany Leigh Smith, 23, Saint Leonard, and Brett Anthony Darmstead, 24, Saint Leonard.

Casaundra Temeka Nelson, 30, Lexington Park, and Durelle Jamar Scott, Jr., 28, Lexington Park.

February 4, 2019

Paul Jason Butler, 44, California, and David Preston Tye, 52, California.

February 6, 2019

Katherine Helen Monahan, 29, Baltimore, and Patrick Nicholas Carr, 29, Baltimore.

Christina Marie Figgins, 33, Lusby, and Wendell Rosevelt Knott, 45, Lusby.

February 7, 2019

Nancy Elizabeth Ririe, 69, Lusby, and Gary Marcel Heal, 73, Lusby.

February 8, 2019

Stacey Lyn Hill, 34, Mechanicsville, and Brian Edward Norris, 34, Leonardtown.

February 11, 2019

Chalea Patrice Hailey-Matthews, 20, Mechanicsville, and Andrew Nicholas Fenwick, 21, Mechanicsville.

February 12, 2019

Danielle Marie Cook, 35, Hollywood, and William Marshall Thomas, Jr., 36, Chaptico.

February 13, 2019

Dominique Mikal Lopez, 25, California, and Steven Chirstopher Labore, 29, California.

Miranda Jane Nielson, 27, Lexington Park, and Matthew Domenic Pontarelli, 29, Lexington Park.

Alexandra Marie Zaremba, 28, Mechanicsville, and Zachary George Kropkowski, 26, Mechanicsville.

February 15, 2019

Jacquelyn Elizabeth Austin, 28, Great Mills, and Raymond Dewey Sexton, III, 27, Great Mills.

Stephanie Ann Allen, 36, Leonardtown, and Kyle Douglas Gover, 27, Leonardtown.

February 21, 2019

Sarah Rebecca Stevens, 27, Lexington Park, and Frank Thomas Schafer, 30, Lexington Park.

John Lee Davis, Jr., 29, Mechanicsville, and Rylie Nichole Bowlin, 25, Mechanicsville.

February 22, 2019

Tara Louise Hamilton, Leonardtown, and Joshua Franklin Price, 33, Leonardtown.

Amberleigh Jade Wallace, 34, Lexington Park, and Clinton Joseph Taylor, 41, Lexington Park.

William Howard Grantham, Sr, 60, Great Mills, and Joyce Ann Tippett, 59, Great Mills.

Frank James Fenwick, Jr., 43, Great Mills, and Andrea Charmaine Jordan, 43, Great Mills.

Erin Flora-Jean Donnelly, 24, Saint Leonard, and Cody Paul Robertson, 23, Lusby.

Kristen Ellen Brown, 28, Salisbury, and Edward James Heath, Jr., 32, Salisbury.

February 26, 2019

Tony Wai Chinn, 36, Tall Timbers, and Bryan Edward Swann.

Deborah Ann Clark, 56, Hollywood, and Ralph Bennett Bage, 57, Reedville, Va.

Pamela Sue Armbrester, 48, Chaptico, and Charles Edward Widmayer, Jr., 50, Chaptico.

February 27, 2019

Keisha Lashawn Somerville, 32, Lexington Park, and James Levi Chase, Jr., 41, Lexington Park.

Robert Michael Crouch, III, 38, Norfolk, Va. and Tiffany Ann Mills, 35, California.

For information on how to obtain a marriage license in So. Maryland, visit somd.com/announcements/weddings/MarriageLicense.php. To see who has already tied the knot, visit somd.com/announcements/weddings/ .
More News Comments Discuss in Forums

Featured Sponsor

C & C Roll Off, Inc.
Yard residential and commercial containers for clean-up, construction and other projects.


More Recent News Articles
Reader Comments

Featured Sponsor

Griffin Flooring America
Visit our showrooms soon - or call for SHOP AT HOME Service!

Need Legal Representation?

Three So. Maryland locations to serve you. Personal Injury, Criminal Defense, DUI Defense.

Follow SoMd HL News

Other News Sections
  1. Home
  2. News
  3. 2019
  4. Article