63 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in July

LEONARDTOWN, Md.

(August 07, 2018)—The following 63 couples applied for a marriage license with the St. Mary's County Circuit Court in Leonardtown in July 2018.Michelle Lee Taylor, 43, Lexington Park, and Mark Edward Turkaly, 48, Lexington Park.Alyssa Tiara Murphy, 18, Leonardtown, and Nicholas Sean Grant, 19, Leonardtown.Brenda Brady Duvall, 68, Piney Point, and William Baruch Clagett Addison, Jr., 66, Upper Marlboro.Denise Lynn Holman, 60, Leonardtown, and John Gordon Wilfong, III, 53, Leonardtown.Samantha Leigh Marshall, 24, California, and Bradley Andrew Lysaght, 25, California.Katherine Isabel Rocheteau, 25, Great Mills, and Justin David Zarzaca, 28, Great Mills.Kristen Megan Bragg, 27, Lusby, and Gerald Vernon Ruehl, II, 27, Lusby.Blaire Joanna Huffman, 26, Bushwood, and Shane Raymond Tennyson, 27, Bushwood.Destiny Lynn Hays, 21, Chaptico, and William Kenneth Faunce, III, 27, Mechanicsville.Elizabeth Ann Cashman, 33, Mechanicsville, and Kevin Anthony Gray, 36, Mechanicsville.Sakaoduan Bickford, 47, Lexington Park, and James Thomas Tardugno, Jr., 57, Lexington Park.Debra Lynne Mack, 62, Leonardtown, and Gary Ellis Litten, 64, Leonardtown.Taylor Erin Sebold, 27, Lusby, and Johnathan Beau Broderick, 24, Lusby.Tyrone Henry Leak, 41, Lexington Park, and Cathi-Anne Caralynne Cooke, Lexington Park.Kaitlyn Renee Middleton, 22, Mechanicsville, and John Tyler Forsyth, 23, Mechanicsville.Dominique Terell Epps, 27, Baltimore, and Joyce Mae Hollingsworth, 26, Baltimore.Rebecca Ann Williams, 27, Waldorf, and Timothy Roger Steele, 33, Waldorf.Emma Jo Carpenter, 21, Trenton, NC and Justin Matthew Reyna, 22, Trenton, NC.Jack Lawrence Forsythe, 65, La Plata, and Susan Kay Boggs, 54, La Plata.Jane Marie Bryant, 29, California, and Jeffrey Erik Dionne, 28, California.Anthony Dwayne Dyson, Sr, 40, Lexington Park, and Anastasia Christina Moore, 38, Lexington Park.Vada Rebecca Payne, 47, Leonardtown, and John Richard Guy, Sr, 53, Leonardtown.Nicole Leigh Burgess, 21, Leonardtown, and Elliott Thomas Attwell, 23, Leonardtown.Alexander Raphael Tortorice, 28, California, and Christine Marie Chicco, 29, California.Maria Asucena Perry, California, and Christopher Michael Mumbach, 36, California.Lesvia Elena De Leon, 52, Los Angeles, Calif. and Amilcar Jumique Betancourth, 43, Lexington Park.Francis Desales Mills, 55, Lexington Park, and Veronica Anita Young, 53, Lexington Park.Heather Fay Wallace, 32, Fallston, and Jeffrey Robert Marsh, 40, Fallston.Nancy Lynn Hutchins, 57, Mechanicsville, and Douglas Paul Cecil, 51, Mechanicsville.Donald Frederick Anderson, Jr., 40, Mechanicsville, and Karen Leigh Weimert, 46, Mechanicsville.Olivia Jean Longobardi, 18, Mechanicsville, and Curtis Wayne Benes, Jr., 22, DC.Elson Lloyd Ingram, III, 27, Mechanicsville, and Amanda Catharine Raley, 26, Bushwood.Rachel Ann Marie Quispehuaman, 24, Mechanicsville, and Skylar Matthew Knowles, 25, Mechanicsville.Zachary Gibson Hartman, 27, Mechanicsville, and Deidra Elyse Phipps, 25, Mechanicsville.Tyler Wesley Ellis, 33, Bushwood, and Katrina Deanne Smith, 29, Bushwood.Cory James Shymansky, 41, King George, Va. and Robin Ann Williams, 38, King George, Va.Kieshana Ta"Shae Young, 19, Lexington Park, and Shy"Kem Tyrell Butler, 18, Lexington Park.William Allan Rush, Jr., 23, Waldorf, and Amber Paige Pilkerton, 27, Mechanicsville.Crystal Sabrina Summers, 36, Lusby, and Kenyson Davis, 42, Lusby.Jennifer Lynn Shlegle, 31, La Plata, and Phillip David-Clay Arrigo, 36, La Plata.Jason Richard Thomas, 42, Lexington Park, and Mary Gwinette Mikesell, 39, Lexington Park.Amanda Marie Squires, 26, Great Mills, and Anibal Delgado, 31, Lexington Park.Sky Marie Dishman, 23, Port Tobacco, and Steven Tyler Stonestreet, 34, Port Tobacco.Megan Nicole Case, 21, Lusby, and Nathan Alexander Bluteau, 23, Lusby.Tracey Michelle Mattingly, 43, Hollywood, and Kelly Lee Weeks, 44, Hollywood.Jenifer Joan Kearns, 46, Lexington Park, and Benjamin Nathan Earley, 34, Lexington Park.Patrick Louis Campbell, 24, Mechanicsville, and Alicia Kelley Young, 23, Great Mills.Kathleen Rita Davis, 44, Mechanicsville, and Mark William Schlickbernd, 59, Mechanicsville.Kelly Lynn Robertson, 38, Mechanicsville, and Marc Lamount Cox, 46, Forest Heights.Lindsey Alyssa Berry, 24, Mechanicsville, and Mark Vincent Wroble, Jr., 25, Mechanicsville.Megan Rose Luppino, 22, California, and David Edward Dziergowski, Jr., 26, Halethorpe.Francis Murphy Cromwell, 56, Tall Timbers, and Melissa Sue Ritter, 45, Tall Timbers.Joan Marie Mcguire, 60, Leonardtown, and James Olin Joy, 60, Leonardtown.Javier Eduardo Rendon Velez, 29, Great Mills, and Paola Beltran Pena, 26, Great Mills.Lauren Elizabeth Crossman, 40, Leonardtown, and Eric John Ropella, 48, Leonardtown.Wendy Evans Jones, 46, Drayden, and Glenn Drew Van Noordt, 54, Drayden.Richard Lavelle Smith, Jr., 43, Lexington Park, and Laci Nicole Gunn, 35, Lexington Park.Kayla Lynn Shellman, 21, California, and Brandon Michael Currie, 23, California.Chrystal Lynne Finley, 49, Leonardtown, and Charles Herbert Thompson, 39, Leonardtown.Christen Marie Fegeley, 27, Baltimore, and Alexander Mark Supplee, 27, Baltimore.Katrina Rochelle Price, 46, Valley Lee, and Bryan Alan Reynolds, 33, Valley Lee.Ashley Megan Hanrahan, 30, Nottingham, and Jeffrey John Sarzynski, 48, Nottingham.Taylor Nicole Mchenry, 24, Mechanicsville, and Brandon Bunthan Touch, 24, Mechanicsville.For information on how to obtain a marriage license in So. Maryland, visit somd.com/announcements/weddings/MarriageLicense.php . To see who has already tied the knot, visit somd.com/announcements/weddings/