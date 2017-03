42 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in February

LEONARDTOWN, Md. (March 01, 2017)—The following 42 couples applied for a marriage license with the St. Mary's County Circuit Court in Leonardtown in February 2017.Hannah Marjorie Backstedt, 22, California, Md. and Carlomangno Zablan Neri III, 23, Lexington Park, Md.Jasmine Alexandria Wilbur, 25, Patuxent River, Md. and Daireus Elijahwan Redmond, 24, Matteson, Il.James Donald Karhan, 24, Lexington Park, Md. and Laquisha Shanice Gray, 23, Lexington Park, Md.Ericka Marie Huff, 24, Lexington Park, Md. and Blair Kelly Phillips, 23, Lexington Park, Md.Victoria Elizabeth Blair Willis, 22, Hollywood, Md. and Johnathan Dale Elmore, 24, Hollywood, Md.Alecia Demieka Meadows, 25, Patuxent River, Md. and Jamal Deandre Barney, 27, Waldorf, Md.Devante Lamar Colwell, 24, Lexington Park, Md. and Crystal Renee Solomon, 22, Lexington Park, Md.Carrie Lyn Carpenter, 37, Leonardtown, Md. and Steven Wade Richards, 35, Leonardtown, Md.Gregory James Destefano, 24, Saint Inigoes, Md. and Holly Nicole Lange, 23, Hollywood, Md.Ashley Marie Jubane, 23, Lusby, Md. and Vincent Jo Richardt, 23, Piney Point, Md.Lyndee Ann Grogg, 27, Mechanicsville, Md. and Justyce Sheyquan Jones, 26, Mechanicsville, Md.Megan Rose Gouveia, 28, Mechanicsville, Md. and Karissa Marie Murphy, 26, Mechanicsville, Md.Michele Lynn Fenwick, 34, Great Mills, Md. and Michael Lashawn Johnson, 29, Lexington Park, Md.Michael Raymond Laigle, 61, Valley Lee, Md. and Pamela Anne Riley, 53, Valley Lee, Md.Amber Renee Williams, 30, Mechanicsville, Md. and Leanna Lynn Larvie, 32, Mechanicsville, Md.Tracy Lynn Phillips, 41, Charlotte Hall, Md. and Jerome Anthony Cecil, Jr., 40, Charlotte Hall, Md.Bryan Alexander Cord, 27, Leonardtown, Md. and Ashley Nichole Burdette, 24, Leonardtown, Md.Teresa Lynn Ward, 29, Lexington Park, Md. and Justin Paul Ward, 30, Lexington Park, Md.Shawn Edward Briscoe, 22, Leonardtown, Md. and Trista Renee Keller, 30, Leonardtown, Md.Tammie Jo Swenty, 33, Valley Lee, Md. and Travis Nicholas Linzmeyer, 35, Valley Lee, Md.Krista Lee Whites, 25, Leonardtown, Md. and Joshua Anthony Yates, 29, Gatlinburgh, Tn.Douglas Owens Lawrence, 22, Saint Leonard, Md. and Pauline Ellen Bowen, 21, Saint Leonard, Md.Tammy Lynn Wilson, 41, Charlotte Hall, Md. and Robin Winston Reed, 61, Charlotte Hall, Md.Deirdre Marie Penatzer, 53, Sanford, NC and Thomas Earl Bailes, 55, Sanford, NC.Michael Patrick Odonnell, 59, Hollywood, Md. and Kathleen Tracy Murphy, 54, Hollywood, Md.Heather Michelle Peterson, 33, Leonardtown, Md. and Steve Craig Lobianco, Jr., 49, Leonardtown, Md.Terry Allan Hurley, Jr., 37, Mechanicsville, Md. and Wendy Stephany Martinez Ponce, 29, Mechanicsville, Md.Tiffany Julie Moreira, 23, San Diego, Ca. and Joshua Glen Craft, 22, Malta, NY.Vicki George Ann Heffner-Harrison, 36, Lexington Park, Md. and Russell Earl Hubbard, 37, Lexington Park, Md.Bailey Marie Loveless, 25, Owings, Md. and Ryan Vincent Casselman, 26, Mechanicsville, Md.Kelly Marie Cable, 30, Bushwood, Md. and Dennis Wayne Kreft, 43, Bushwood, Md.Eric Scott Benson, 30, Chaptico, Md. and Emily Louise Dunlap, 30, California, Md.Christina Jean Morgan, 37, Lexington Park, Md. and Edwin Rowe Kline, 38, Lexington Park, Md.Joseph Donald Thompson, Jr., 43, Mechanicsville, Md. and Stacy Marie Burke, 46, Ridge, Md.Jennifer Diane Labrack, 41, Lexington Park, Md. and William Anderson Rowe, II, 42, Lexington Park, Md.Julia Rose Romano, 27, Lexington Park, Md. and Fiathann Marie Hawkins, 28, Lexington Park, Md.Stephanie Ann Rodriguez, 28, California, Md. and Carl Henry Van Dunk, 34, California, Md.Leigh Ann Tippett, 23, Mechanicsville, Md. and James Webster Tayman, III, 32, Mechanicsville, Md.Janea Ashley Barnes, 27, Bryans Road, Md. and Derrick Lamont Mcneill, II, 28, Bryans Road, Md.Sarah Kaitlin Chick, 28, Great Mills, Md. and Michael Anthony Sims, 28, Great Mills, Md.Amy Marie Cadmus, 27, Owings, Md. and Jason Christopher Mcneal, 29, Owings, Md.For information on how to obtain a marriage license in So. Maryland, visit somd.com/announcements/weddings/MarriageLicense.php . To see who has already tied the knot, visit somd.com/announcements/weddings/.