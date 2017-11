32 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in October

LEONARDTOWN, Md.

(Nov. 02, 2017)—The following couples applied for a marriage license with the St. Mary's County Circuit Court in Leonardtown in October 2017.Amanda Lyn Wood, 27, Mechanicsville, and Jerry Leslie Blackley, 28, Mechanicsville.Sandra Lee Brown, 61, Abell, and John Gregory Hayden, Sr., 60, Abell.Ruth Ann Frazier, 57, Mechanicsville, and Steven Darrell Mountain, 62, Waldorf.Margaret Lawson Dayton, 27, East New Market, and Richard William Hitchcock, 26, Dameron.Katie Marie Fersch, 25, Hollywood, and Thomas Ryan Chewning, 24, Hollywood.Timothy Francis Yannayon, 62, Leonardtown, and Leslie Durst Taylor, 55, Leonardtown.Christopher Michael Horseman, 29, Glen Burnie, and Brandie Lee Dean, 23, California.Michael Julien, Sr., 62, Lakewood, NJ and Cheryl Ann-Marie Murren-Julien, 52, Lakewood, NJ.Sharon Lee Mattingly, 75, Leonardtown, and Robert Allen Mattingly, 74, Leonardtown.Stephen Alexander Norris, 40, Loveland, Colorado and Stephanie Lynn Dodson, 32, Loveland, Colorado.Paige Marie Maxwell, 19, Mechanicsville, and Merritt Brett Carter, III, 19, Charlotte Hall.John Marshall Reynolds, 46, Lusby, and Susannah Marie Berri, 27, Lusby.Nicholas Paul Moebius, 35, Callaway, and Elena Luigia Sylos Labini, 38, Arlington, Va.Rebecca Lea Hillebrand, 26, Port Republic, and Vincent Richard Haupt, 27, Port Republic.Sabrina Ann Woo, 27, Mechanicsville, and Randall Wayne Myres, Jr., 26, Hollywood.Elizabeth Marie Shive, 33, Lexington Park, and Christopher Allen Winfrey, 38, Lexington Park.John Henry Russell, Jr., 54, Abell, and Sherry Lynn Newcomer, 48, Abell.Shannon Margaret Culbreth, 32, Bushwood, and Donald Wayne Phetteplace, Jr., 31, Bushwood.Erica Leighann Biser, 39, Annapolis, and Michael John Magdelinskas, 31, Annapolis.Shayne Cornellia Smith, 54, Lexington Park, and Roderick Maurice Gray, 57, Lexington Park.Dustin James Ferrence, 27, Mechanicsville, and Lauren Anne Dennin, 26, La Plata.Krystal Marie Nicely, 30, Mechanicsville, and Jeremy Charles Graves, 32, Mechanicsville.Heather Marie Norris, 26, Leonardtown, and Daniel Webster Dearstine, 30, Leonardtown.Caitlin Nicole Russell, 24, Alexandria, Va. and Daniel Chung Masakayan, 26, Alexandria, Va.Michelle Christine Newkirk, 28, King George, Va. and Christopher Robert Titus, 31, King George, Va.Joshua Kenneth Brown, 32, La Plata, and Brittany Ann Newman, 30, Charlotte Hall.John Huntt Bowling, Jr., 44, Mechanicsville, and Felicia Marie Mcclain, 35, Charlotte Hall.Danielle Marie Gundaker, 23, Lexington Park, and Richard Alexander Smith, 23, Falls Church.Nestor Luis Santiago, 45, Lexington Park, and Marlene Pinilla Morales, 31, Lexington Park.Lawrence David Carlton Thomas, 29, Lothian, and Jessica Whitney Hurry, 25, Lothian.Arturo Moreno Perez, 40, Mechanicsville, and Blanca Estela Privado Hernandez, 37, Mechanicsville.Esha Almarie Greer, 29, Crofton, and Philip Lloyd Bristol, 48, Crofton.For information on how to obtain a marriage license in So. Maryland, visit somd.com/announcements/weddings/MarriageLicense.php . To see who has already tied the knot, visit somd.com/announcements/weddings/