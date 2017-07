39 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in April

LEONARDTOWN, Md.

(July 17, 2017)—The following couples applied for a marriage license with the St. Mary's County Circuit Court in Leonardtown in April 2017.Sabrina Nicole St. Marie, 30, Lexington Park and Mark Howard Jackson, Jr., 33, Lexington Park.Abhishek J. Thakar, 33, Lexington Park and Jyoti S. Gheravara, 27, Saint Petersburg, Florida.Mary Ann Blalock, 37, Lexington Park and Michael Taylor, 39, Lexington Park.Danielle Renee Smith, 35, Great Mills and Daniel Richard Baker, 40, Great Mills.Austin Craft Mcdavid, 24, Fpo, Ap and Bea Carmelli Su Maderazo, 22, Waldorf.Zachery Thomas Nielson, 32, Drayden and Stefanie Ann Stone, 36, Drayden.Brittany Anne Powell, 25, Mechanicsville and Kyle Matthew Zalovick, 26, Mechanicsville.Craig Vernon Bell, 47, California and Kateryna Burgela, 26, California.Emilie Anne Kilinski, 25, Lorton, Va. and Donald Eugene Sherbert, 27, Lorton, Va.Shannon Noeille Baldwin, 31, Waldorf and Anthony Peter Seminara, 27, Waldorf.Leah Anthony Geiger, 43, California and Chretien Francois Guidry, 43, California.Garrett William Wise, 31, York, Pa. and Jessica Lynn Mcginnis, 21, Dover, Pa.Christopher James Bush, 28, Owings Mills and Megan Brittany Moyers, 27, Rosedale.Oramae Rochester Marshall, 43, Leonardtown and Richard Ian Era Sikorski, 41, Leonardtown.Samuel Willis Howell, Jr, 28, Mechanicsville and Kristen Renee Bowling, 28, Mechanicsville.Kassie Daniel Blazer, 25, Drayden and Kevin Michael Mcelhaney, 23, Dryaden.Sean Theodore Lowthert, 27, Hollywood and Angela Marie Pontorno, 27, Hollywood.Kaitlyn Shelagh Elizabeth Pritchard, 35, New York, NY and Matthew Alan Gold, 35, New York, NY.John Alex Barrett, 40, Lexington Park and Bobbi Jo Hall, 34, Lexington Park.Amanda Lee Anne Ritter, 23, St. Leonard and Christopher Douglas Thompson, Jr, 24, St. Leonard.Stacey Sylvester Farrell, Jr., 41, Piney Point and Christina Marie Sweeney, 37, Mechanicsville.Holly Noel Adamson, 25, Tall Timbers and Jack Owen Hare, Jr, 29, Tall Timbers.Thomas James St. Arnold, 22, Lexington Park and Dayona Renee Defreitas, 21, Lexington Park.Holly Lorraine Settle, 22, Mechanicsville and Dominick Chilton Santora, 24, Mechanicsville.Thomas James St. Arnold, 22, Lexington Park and Dayona Renee Defreitas, 21, Lexington Park.Tammie Lucille Guy, 51, Mechanicsville and Charles Randolph Parks, Jr, 60, Mechanicsville.Bobbie Jean Shenski, 20, Chaptico and Tyler Austin Shepherd, 31, Great Mills.Amber Nicole Wido, 22, Dowell and Joseph William Kelley, 27, Dowell.Mariah Catherine Pierre, 21, Lexington Park and William Edward Gray, Iii, 21, Lexington Park.Surysadry Martinez Bocourt, 40, Lexington Park and Denis Levi Posada Fuentes, 32, Lexington Park.Lester Robert Bailey, 58, Chaptico and Sandra Kaye Chewning, 50, Chaptico.Brittany Tyler Nicole Thomas, 25, Mechanicsville and Darrell Thomas Buckler, 27, Mechanicsville.Julie Ann Mcgrath, 40, Mechanicsville and Shawn Timothy Krahling, 34, Mechanicsville.Julie Katherine Bingman, 35, Delray Beach, Florida and David Oliver Call, 38, Delray Beach, Florida.Gloria Dale Vasquez, 26, Great Mills and Shawn Thomas Lotter, 28, Great Mills.Brittian Louann Currie, 26, Lexington Park and Jeffrey Leland Burtis, 29, Prince Frederick.Erik Thomas Sevrence, 37, California and Jill Kendall Rust, 29, California.Troy Scot Corbin, 45, Baltimore and Keryn Jane-Blacklock Bausch, 47, Solomons.Kimberly Michelle Manus, 41, Chesapeake, Va. and Michael Thomas Conlon, 39, Lusby.For information on how to obtain a marriage license in So. Maryland, visit somd.com/announcements/weddings/MarriageLicense.php . To see who has already tied the knot, visit somd.com/announcements/weddings/