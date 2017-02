29 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in January

LEONARDTOWN, Md. (Feb. 02, 2017)—The following 29 couples applied for a marriage license with the St. Mary's County Circuit Court in Leonardtown in January 2017.Ashle Jennifer Davis, 28, Lexington Park, Md. and Carlos Jerron Taylor, 26, Lexington Park, Md.Stephanie Nicole Elgersma, 31, Piney Point, Md. and Shea Austin William Ridgell, 33, Piney Point, Md.Mark Austin Kick, 51, La Plata, Md. and Sandra Lynn Wells, 46, La Plata, Md.Allison Rae Beyer, 22, Solomons, Md. and Samuel Morgan Lusby, Solomons, Md.Shawanda Nicole Biscoe, 34, California, Md. and Montez Wayne Chase, 26, California, Md.Cecilia Bainter, 21, Mechanicsville, Md. and Scott Patrick Abell, 22, Mechanicsville, Md.Susan Kristine Blomquist, 46, Mechanicsville, Md. and Brian Michael Harbold, 46, Mechanicsville, Md.Maria Ines Nin Oudri, 27, Kensington, Md. and Matthew Maichle Schlegel, 30, Kensington, Md.Amy Aleece Gelfand, 46, Leonardtown, Md. and Russell Gavin Hamilton Dreher, 58, Leonardtown, Md.Elman Ricardo Pena, 42, Great Mills, Md. and Yessica Anali Sanchez, 25, Great Mills, Md.Lawanda Bertina Ford, 40, Great Mills, Md. and Joshua Alexander Mason, 33, Clements, Md.Joselito Cruz, 43, Lexington Park, Md. and Kelly Joanna Castillo Tellez, 32, Lexington Park, Md.Isabella Jordan Thompson, 19, Great Mills, Md. and Earl Sweet Palmer, Iv, 29, Great Mills, Md.Roberto Cerdas, 19, Patuxent River, Md. and Parisa Linn Hassanpour, 19, Solomons, Md.Alexis Chanell Shifflett, 26, Waldorf, Md. and Dennis Michael Charnock, Jr., 29, Waldorf, Md.Melissa Jo Michalek, 28, Great Mills, Md. and Kevin Michael Barr, 30, Great Mills, Md.Martin Palacios, 53, California, Md. and Clemente Montiel Martinez, 38, California, Md.Christopher Brian Ballowe, 32, Mechanicsville, Md. and Darlene Joyce Padgett, 23, Mechanicsville, Md.Tiandra Kezia Abigail Morgan, 24, Lexington Park, Md. and Jeremy Brian Anthony Taylor, 24, JamaicaLorraine Diane Lucier, 53, Mechanicsville, Md. and Joseph Roy Hall, Sr, 53, Mechanicsville, Md.Corey Ryan Reeder, 30, California, Md. and Bianca Marie Buglisi, 24, California, Md.Derek Glenn Catt, 40, Lexington Park, Md. and Candice Elena Chisholm, 36, Lexington Park, Md.Chenelle Bernice Morrow, 27, Avenue, Md. and Brett Daniel Ellie, 27, Avenue, Md.Russell Wilfred Dufour, 53, Mechanicsville, Md. and Donna Sue Brickey, 50, Lusby, Md.Kelsy Marie Underwood, 31, Lusby, Md. and Joel Francis Martin, 31, Lusby, Md.Jessica Alexandria Ray, 24, Leonardtown, Md. and Keyonte Tarez Robinson, 23, Lexington Park, Md.Matthew Paul Haskins, 37, California, Md. and Jade Chao Morales, 33, California, Md.For information on how to obtain a marriage license in So. Maryland, visit somd.com/announcements/weddings/MarriageLicense.php . To see who has already tied the knot, visit somd.com/announcements/weddings/.