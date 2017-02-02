29 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in January

LEONARDTOWN, Md. (Feb. 02, 2017)—The following 29 couples applied for a marriage license with the St. Mary's County Circuit Court in Leonardtown in January 2017.
January 5, 2017
Ashle Jennifer Davis, 28, Lexington Park, Md. and Carlos Jerron Taylor, 26, Lexington Park, Md.
January 6, 2017
Stephanie Nicole Elgersma, 31, Piney Point, Md. and Shea Austin William Ridgell, 33, Piney Point, Md.
Mark Austin Kick, 51, La Plata, Md. and Sandra Lynn Wells, 46, La Plata, Md.
January 9, 2017
Allison Rae Beyer, 22, Solomons, Md. and Samuel Morgan Lusby, Solomons, Md.
Shawanda Nicole Biscoe, 34, California, Md. and Montez Wayne Chase, 26, California, Md.
Cecilia Bainter, 21, Mechanicsville, Md. and Scott Patrick Abell, 22, Mechanicsville, Md.
January 10, 2017
Susan Kristine Blomquist, 46, Mechanicsville, Md. and Brian Michael Harbold, 46, Mechanicsville, Md.
January 12, 2017
Maria Ines Nin Oudri, 27, Kensington, Md. and Matthew Maichle Schlegel, 30, Kensington, Md.
January 13, 2017
Amy Aleece Gelfand, 46, Leonardtown, Md. and Russell Gavin Hamilton Dreher, 58, Leonardtown, Md.
Elman Ricardo Pena, 42, Great Mills, Md. and Yessica Anali Sanchez, 25, Great Mills, Md.
Lawanda Bertina Ford, 40, Great Mills, Md. and Joshua Alexander Mason, 33, Clements, Md.
January 18, 2017
Joselito Cruz, 43, Lexington Park, Md. and Kelly Joanna Castillo Tellez, 32, Lexington Park, Md.
Isabella Jordan Thompson, 19, Great Mills, Md. and Earl Sweet Palmer, Iv, 29, Great Mills, Md.
January 19, 2017
Roberto Cerdas, 19, Patuxent River, Md. and Parisa Linn Hassanpour, 19, Solomons, Md.
January 20, 2017
Alexis Chanell Shifflett, 26, Waldorf, Md. and Dennis Michael Charnock, Jr., 29, Waldorf, Md.
Melissa Jo Michalek, 28, Great Mills, Md. and Kevin Michael Barr, 30, Great Mills, Md.
January 23, 2017
Martin Palacios, 53, California, Md. and Clemente Montiel Martinez, 38, California, Md.
January 25, 2017
Christopher Brian Ballowe, 32, Mechanicsville, Md. and Darlene Joyce Padgett, 23, Mechanicsville, Md.
Tiandra Kezia Abigail Morgan, 24, Lexington Park, Md. and Jeremy Brian Anthony Taylor, 24, Jamaica
January 26, 2017
Lorraine Diane Lucier, 53, Mechanicsville, Md. and Joseph Roy Hall, Sr, 53, Mechanicsville, Md.
January 27, 2017
Corey Ryan Reeder, 30, California, Md. and Bianca Marie Buglisi, 24, California, Md.
Derek Glenn Catt, 40, Lexington Park, Md. and Candice Elena Chisholm, 36, Lexington Park, Md.
Chenelle Bernice Morrow, 27, Avenue, Md. and Brett Daniel Ellie, 27, Avenue, Md.
January 30, 2017
Russell Wilfred Dufour, 53, Mechanicsville, Md. and Donna Sue Brickey, 50, Lusby, Md.
Kelsy Marie Underwood, 31, Lusby, Md. and Joel Francis Martin, 31, Lusby, Md.
January 31, 2017
Jessica Alexandria Ray, 24, Leonardtown, Md. and Keyonte Tarez Robinson, 23, Lexington Park, Md.
Matthew Paul Haskins, 37, California, Md. and Jade Chao Morales, 33, California, Md.
For information on how to obtain a marriage license in So. Maryland, visit somd.com/announcements/weddings/MarriageLicense.php. To see who has already tied the knot, visit somd.com/announcements/weddings/.