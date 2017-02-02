 29 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in January - Southern Maryland Headline News
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29 Couples Apply for Marriage License in St. Mary's Co. in January

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The St. Mary's County Times Newspaper

The Calvert County Times Newspaper
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Newly married couple. Stock photo.
LEONARDTOWN, Md. (Feb. 02, 2017)—The following 29 couples applied for a marriage license with the St. Mary's County Circuit Court in Leonardtown in January 2017.

January 5, 2017

Ashle Jennifer Davis, 28, Lexington Park, Md. and Carlos Jerron Taylor, 26, Lexington Park, Md.

January 6, 2017

Stephanie Nicole Elgersma, 31, Piney Point, Md. and Shea Austin William Ridgell, 33, Piney Point, Md.

Mark Austin Kick, 51, La Plata, Md. and Sandra Lynn Wells, 46, La Plata, Md.

January 9, 2017

Allison Rae Beyer, 22, Solomons, Md. and Samuel Morgan Lusby, Solomons, Md.

Shawanda Nicole Biscoe, 34, California, Md. and Montez Wayne Chase, 26, California, Md.

Cecilia Bainter, 21, Mechanicsville, Md. and Scott Patrick Abell, 22, Mechanicsville, Md.

January 10, 2017

Susan Kristine Blomquist, 46, Mechanicsville, Md. and Brian Michael Harbold, 46, Mechanicsville, Md.

January 12, 2017

Maria Ines Nin Oudri, 27, Kensington, Md. and Matthew Maichle Schlegel, 30, Kensington, Md.

January 13, 2017

Amy Aleece Gelfand, 46, Leonardtown, Md. and Russell Gavin Hamilton Dreher, 58, Leonardtown, Md.

Elman Ricardo Pena, 42, Great Mills, Md. and Yessica Anali Sanchez, 25, Great Mills, Md.

Lawanda Bertina Ford, 40, Great Mills, Md. and Joshua Alexander Mason, 33, Clements, Md.

January 18, 2017

Joselito Cruz, 43, Lexington Park, Md. and Kelly Joanna Castillo Tellez, 32, Lexington Park, Md.

Isabella Jordan Thompson, 19, Great Mills, Md. and Earl Sweet Palmer, Iv, 29, Great Mills, Md.

January 19, 2017

Roberto Cerdas, 19, Patuxent River, Md. and Parisa Linn Hassanpour, 19, Solomons, Md.

January 20, 2017

Alexis Chanell Shifflett, 26, Waldorf, Md. and Dennis Michael Charnock, Jr., 29, Waldorf, Md.

Melissa Jo Michalek, 28, Great Mills, Md. and Kevin Michael Barr, 30, Great Mills, Md.

January 23, 2017

Martin Palacios, 53, California, Md. and Clemente Montiel Martinez, 38, California, Md.

January 25, 2017

Christopher Brian Ballowe, 32, Mechanicsville, Md. and Darlene Joyce Padgett, 23, Mechanicsville, Md.

Tiandra Kezia Abigail Morgan, 24, Lexington Park, Md. and Jeremy Brian Anthony Taylor, 24, Jamaica

January 26, 2017

Lorraine Diane Lucier, 53, Mechanicsville, Md. and Joseph Roy Hall, Sr, 53, Mechanicsville, Md.

January 27, 2017

Corey Ryan Reeder, 30, California, Md. and Bianca Marie Buglisi, 24, California, Md.

Derek Glenn Catt, 40, Lexington Park, Md. and Candice Elena Chisholm, 36, Lexington Park, Md.

Chenelle Bernice Morrow, 27, Avenue, Md. and Brett Daniel Ellie, 27, Avenue, Md.

January 30, 2017

Russell Wilfred Dufour, 53, Mechanicsville, Md. and Donna Sue Brickey, 50, Lusby, Md.

Kelsy Marie Underwood, 31, Lusby, Md. and Joel Francis Martin, 31, Lusby, Md.

January 31, 2017

Jessica Alexandria Ray, 24, Leonardtown, Md. and Keyonte Tarez Robinson, 23, Lexington Park, Md.

Matthew Paul Haskins, 37, California, Md. and Jade Chao Morales, 33, California, Md.

For information on how to obtain a marriage license in So. Maryland, visit somd.com/announcements/weddings/MarriageLicense.php. To see who has already tied the knot, visit somd.com/announcements/weddings/.
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